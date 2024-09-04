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Дмитро Михайленко поділився своїми думками щодо майбутньої роботи юнацької збірної України.

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко прокоментував роботу національної команди на зборах у Швейцарії.

"Ми добиралися до місця призначення практично добу, тому хлопці були трохи втомленими. Проте вони щасливі зібратися разом і працювати з повною віддачею.

Для нашого тренерського штабу це знайомство з командою. Багатьох із цих хлопців я взагалі знаю лише за відеоматеріалами. Тож роботи дуже багато. Ми плануємо провести ще один невеликий збір у жовтні, на якому буде можливість подивитися ще деяких хлопців 2006 року народження.

Я хотів би, щоб це був максимально наближений до основного складу. Не хочеться гаяти час. Думаю, та селекція, яку ми провели, дозволяє сподіватися, що це буде як мінімум кістяк команди на листопад.

Два контрольні поєдинки зі швейцарськими однолітками? Опонент гідний — поза всяким сумнівом. У мене є інформація щодо противника, і можу сказати, що ця команда прогресує. Швейцарці грають у сучасний футбол, тому на нас чекають цікаві та корисні спаринги.

До початку кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-19) лишилося два місяці? Якоюсь інформацією про суперників ми володіємо, але ще зарано щільно цим займатися, зараз треба більше сконцентруватися на своїй роботі та своїх футболістах", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Також додамо, що на 6 та 9 вересня у збірної України заплановано товариські матчі.