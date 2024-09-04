Ліга націй

Коуч оцінив рівень збірників.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутні матчі Ліги націй.

"На жаль, не так багато практики було зараз у чемпіонаті України. Динамо отримало дуже багато ігор і я вважаю, що більшою мірою, гравці Динамо зараз перебувають у тонусі. Навіть попри те, що вони втомлені, я задоволений, що у них є практика. Почався чемпіонат України, так, є певні ушкодження у гравців, але я задоволений тими, хто потрапив до збірної", – розповів Ребров.

7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.