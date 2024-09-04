На нагороду Копа Трофі претендують десятеро футболістів.
Арда Гюлер, Getty Images
04 вересня 2024, 20:54
France Football у своєму твіттері представив список претендентів на нагороду Копа Трофі, яка буде вручена найкращому молодому таланту.
На нагороду претендують десять футболістів:
- Пау Кубарсі (Барселона, 17 років, Іспанія);
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед, 20 років, Аргентина);
- Арда Гюлер (Реал Мадрид, 19 років, Туреччина);
- Карім Конате (РБ Зальцбург, 20 років, Кот-д'Івуар);
- Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед, 19 років, Англія);
- Жоау Невеш (ПСЖ, 19 років, Португалія);
- Савіньйо (Манчестер Сіті, 20 років, Бразилія);
- Матіас Тель (Баварія, 19 років, Франція);
- Ламін Ямал (Барселона, 17 років, Іспанія);
- Варрен Заїр-Емері (ПСЖ, 18 років, Франція).
Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.