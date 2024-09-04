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На нагороду Копа Трофі претендують десятеро футболістів.

France Football у своєму твіттері представив список претендентів на нагороду Копа Трофі, яка буде вручена найкращому молодому таланту.

На нагороду претендують десять футболістів:

- Пау Кубарсі (Барселона, 17 років, Іспанія);

- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед, 20 років, Аргентина);

- Арда Гюлер (Реал Мадрид, 19 років, Туреччина);

- Карім Конате (РБ Зальцбург, 20 років, Кот-д'Івуар);

- Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед, 19 років, Англія);

- Жоау Невеш (ПСЖ, 19 років, Португалія);

- Савіньйо (Манчестер Сіті, 20 років, Бразилія);

- Матіас Тель (Баварія, 19 років, Франція);

- Ламін Ямал (Барселона, 17 років, Іспанія);

- Варрен Заїр-Емері (ПСЖ, 18 років, Франція).

Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.