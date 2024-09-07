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Багатообіцяючий проспект так і не злетів.

Бельгійського центрального півзахисника Денніса Прата помітили клуби з провідних європейських чемпіонатів ще тоді, коли він виступав на батьківщині за Андерлехт.

У 2016 році нині вже 30-річний виконавець за 8 млн євро перейшов до генуезької Сампдорії, а вже за три сезони італійці заробили на його продажі до англійського Лестера 19,2 млн євро.

Проте для самого Прата цей перехід виявився невдалим.

Відтоді минуло вже п’ять років та оренда до Торіно, а цього літа виступи Денніса за "лисів" добігли до свого завершення.

Тривалий час бельгієць не міг знайти собі клуб, однак уже після завершення літнього трансферного вікна Антверпен запропонував гравцю повернутись на батьківщину й той радо погодився.

Контракт розраховано до 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Позаду залишись 107 матчів за Лестер (5 голів + 7 гольових передач).