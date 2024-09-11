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Вінгер "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Північною Ірландією.

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Брагару прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2025 проти Північної Ірландії (2:1), у якому він відзначився голом.

"Дуже важкий матч. Були в нас і хороші моменти, але десь у другому таймі підсіли і суперник став чинити тиск на наші ворота. Тобто ми втратили контроль м'яча. Що ж, бувають і такі матчі, але найголовніше, що ми перемогли.

Мій гол? Я забив його завдяки всій команді — хороша комбінація пройшла. Ми всі, звісно, щасливі, адже виграли ввосьме поспіль. Рухаємося далі", — наводить слова Брагару прес-служба УАФ.

Раніше своїми думками після відбіркових матчів поділився головний тренер молодіжної збірної Унаї Мельгоса.