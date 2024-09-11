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Наставник молодіжної збірної поділився своїми думками після гри з Північною Ірландією.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2025 проти Північної Ірландії (2:1).

"Команда виграла, тож з точки зору результату та набраних очок ми досягли своєї мети. У той же час у другому таймі ми відчували сильний тиск з боку збірної Північної Ірландії і втратили ініціативу, почали програвати в єдиноборствах. Добре, що зуміли втримати перемогу. На жаль, нам не вдалося реалізувати всі наші моменти, але водночас ми отримали цінний досвід матчів такого рівня. Досвід гри проти команд такого стилю.

Тим не менш, незважаючи на деякі проблеми, загалом ми були кращими за суперників. Я задоволений моїми гравцями, і не тільки Волошиним і Брагару. Не хочу виділяти жодного з футболістів, адже в будь-якому матчі забити може кожний. Я вважаю, що у своєму віці вони працюють дуже добре.

Не можна бути розслабленим і голодним до гри лише трохи, адже тоді годі говорити про досягнення високих цілей. Це стосується і цього відбірного турніру — розслаблятися не слід. У той же час святкувати перемоги теж треба, але ми повинні зберігати баланс між емоціями і роботою", — наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

Нагадаємо, за підсумками восьми турів відбірної кампанії збірна України гарантувала собі місце у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21).