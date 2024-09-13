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Фантастичні цифри.

Форвард Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду повідомив, що у свіх соцмережан на нього підписано понад мільярд акаунтів.

"Ми увійшли в історію — один мільярд підписників! Це не просто цифра — це свідчення нашої спільної пристрасті, драйву та любові до гри й не тільки.

Від вулиць Мадейри до найбільших сцен світу, я завжди грав для своєї сім'ї та для вас, і тепер один мільярд нас разом.

Ви були зі мною на кожному кроці, через усі злети та падіння. Ця подорож — це наша подорож, і разом ми показали, що немає меж тому, чого ми можемо досягти.

Дякую за віру в мене, за підтримку і за те, що були частиною мого життя. Найкраще ще попереду, і ми продовжимо рухатися вперед, перемагати та творити історію разом", — написав Роналду.

Сумарна кількість підписників на 6 платформах: інстаграм (понад 638 мільйонів), ФБ (понад 170 млн), Х (понад 113 млн), Ютуб (понад 60,5 млн), Куайшоу (понад 9,3 млн) та Вейбо (понад 7,5 млн).