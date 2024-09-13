Іспанія

Іспанський хавбек має намір стати легендою каталонського клубу.

Вихованець та вінгер Барселони Ламін Ямал заявив, що хоче провести всю свою кар'єру у складі "блаугранас".

"Я не хочу, щоб за мене платили 120 мільйонів, тому що тоді мені доведеться покинути Барселону. Сподіваюся, я ніколи не покину Барсу. Я хочу стати легендою", — наводить слова Ямала El Hormiguero.

Цього сезону 17-річний футболіст провів чотири матчі, в яких забив один гол та віддав чотири асисти.

Раніше Ямал заявив, що неможливо досягти рівня виступів колишньої легенди клубу Ліонеля Мессі.