Іспанський хавбек має намір стати легендою каталонського клубу.
Ламін Ямал, Getty Images
13 вересня 2024, 08:47
Вихованець та вінгер Барселони Ламін Ямал заявив, що хоче провести всю свою кар'єру у складі "блаугранас".
"Я не хочу, щоб за мене платили 120 мільйонів, тому що тоді мені доведеться покинути Барселону. Сподіваюся, я ніколи не покину Барсу. Я хочу стати легендою", — наводить слова Ямала El Hormiguero.
Цього сезону 17-річний футболіст провів чотири матчі, в яких забив один гол та віддав чотири асисти.
Раніше Ямал заявив, що неможливо досягти рівня виступів колишньої легенди клубу Ліонеля Мессі.