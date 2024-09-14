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Український форвард допоміг Гіберніану здобути три очки в чемпіонаті Шотландії.

У рамках п'ятого туру шотландського Прем'єршипу Гіберніан приймав на своєму полі Сент-Джонстон та здобув перемогу з рахунком 2:0.

У стартовому складі господарів на це протистояння вийшов український форвард Микола Кухаревич, який приєднався влітку до Гіберніана на правах річної оренди зі Свонсі.

23-річний українець у компенсований до першого тайму час відкрив рахунок у зустрічі, що у підсумку допомогло його команді здобути позитивний результат.

Зазначимо, що цей гол у ворота Сент-Джонстона став для Миколи Кухаревича другим у шести проведених матчах за Гіберніан у всіх турнірах цього сезону. Раніше український форвард відзначився у ворота Селтіка у програному поєдинку 1/8 фіналу Кубка шотландської ліги (1:3).

Гіберніан — Сент-Джонстон 2:0

Голи: Кухаревич, 45+1, Бойл, 72

Вилучення: Мбунга Кімпіока, 89 (Сент-Джонстон)

Микола Кухаревич провів на полі 83 хвилини.