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Українець відзначився голом у ворота Сент-Джонстона.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну п'ятого туру шотландської Прем'єр-ліги-2024/25.

Серед одинадцяти найкращих гравців опинився й український центрфорвард Микола Кухаревич. Його гол допоміг Гіберніану здолати вдома Сент-Джонстон (2:0).

Нагадаємо, що в шотландському клубі 23-річний гравець перебуває на правах оренди з Суонсі Сіті.

Зараз на рахунку Кухаревича 2 результативних удари в 6 матчах у всіх турнірах цього сезону.

У шостому турі чемпіонату Шотландії Гіберніан гостюватиме в Рейнджерс. Матч відбудеться 29 вересня. Зараз команда Девіда Грея йде на 8-й сходинці турнірної таблиці.