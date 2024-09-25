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Адам Унас може продовжити кар'єру в Греції.

Вінгер збірної Алжиру Адам Унас незабаром може стати гравцем грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже погодили деталі контракту, який буде розрахований до літа 2026 року.

Він дістанеться грекам безкоштовно, оскільки минулого літа у нього закінчився контракт із Ліллем, куди він перейшов із Наполі влітку 2022 року.

Минулого сезону Унас провів 26 матчів, у яких забив два голи.

Після п'яти турів Олімпіакос, у якому виступає українець Роман Яремчук, посідає третє місце у чемпіонаті Греції, відстаючи від ПАОКу на три очки.

Свій найближчий матч команда проведе проти Ліона у Лізі Європи – 26 вересня.