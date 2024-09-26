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31-річний іспанець майже півтора року відновлювався після важкої травми голови.

Колишній воротар ПСЖ Серхіо Ріко продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 31-річний іспанець домовився про контракт із Аль-Гарафою.

Нагадаємо, минулого літа Ріко залишив ПСЖ на правах вільного агента. Останні півтора роки він відновлювався після тяжкої травми голови після того, як впав з коня.

Аль-Гарафа, в якій виступають Хоселу та Ясін Браїмі, посідає четверте місце у чемпіонаті Катару.