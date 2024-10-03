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Новинку буде приручено клубному чемпіонату світу 2025 року.

ФІФА може створити нове трансферне вікно, яке стимулює переходи гравців перед клубним чемпіонатом світу 2025 року. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ФІФА боїться, що у багатьох гравців закінчаться контракти, що діють, посеред турніру.

У рамках цього вікна клуби також зможуть продовжити угоди з гравцями на кілька днів, якщо вони закінчуються до завершення турніру.

Рамки трансферного вікна будуть наступними – з 1 по 10 червня.

Нагадаємо, новий розширений клубний ЧС-2025 (32 клуби) пройде влітку 2025 року в США.