Новинку буде приручено клубному чемпіонату світу 2025 року.
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03 жовтня 2024, 21:23
ФІФА може створити нове трансферне вікно, яке стимулює переходи гравців перед клубним чемпіонатом світу 2025 року. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, ФІФА боїться, що у багатьох гравців закінчаться контракти, що діють, посеред турніру.
У рамках цього вікна клуби також зможуть продовжити угоди з гравцями на кілька днів, якщо вони закінчуються до завершення турніру.
Рамки трансферного вікна будуть наступними – з 1 по 10 червня.
Нагадаємо, новий розширений клубний ЧС-2025 (32 клуби) пройде влітку 2025 року в США.