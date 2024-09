ФІФА на офіційному сайті презентувала логотип оновленого клубного чемпіонату світу, який відбудеться у США у 2025 році.

"Емблема, яка була адаптована, натхненна м'ячем, історією футболу та культурою, а ініціали турніру C – W – C об'єднані у круглу піктограму. На унікальній емблемі клубного чемпіонату світу у центрі виділено місце для демонстрації елементів, найбільш наближених до турніру, а саме успішних клубів із усіх шести конфедерацій, які змагатимуться у США", — сказано у заяві ФІФА.

