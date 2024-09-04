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Клубний чемпіонат світу пройде в США влітку 2025 року.

ФІФА на офіційному сайті презентувала логотип оновленого клубного чемпіонату світу, який відбудеться у США у 2025 році.

"Емблема, яка була адаптована, натхненна м'ячем, історією футболу та культурою, а ініціали турніру C – W – C об'єднані у круглу піктограму. На унікальній емблемі клубного чемпіонату світу у центрі виділено місце для демонстрації елементів, найбільш наближених до турніру, а саме успішних клубів із усіх шести конфедерацій, які змагатимуться у США", — сказано у заяві ФІФА.

Нагадаємо, у клубному чемпіонаті світу з футболу, що пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року, візьмуть участь представники кожної з шести континентальних конфедерацій – АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК та ​​УЄФА. На сьогоднішній день відомі 30 із 32 команд.