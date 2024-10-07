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Угода з 59-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Азербайджанський Нефтчі на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Романа Григорчука.

Угода з 59-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Додамо, що Григорчук розпочав роботу в азербайджанському клубі лише минулого літа – 26 червня.

Після дев'яти турів Нефтчі посідає передостаннє, дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану — п'ять нічиїх та чотири поразки.