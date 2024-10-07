Угода з 59-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.
Роман Григорчук, ФК Нефтчі
07 жовтня 2024, 21:46
Азербайджанський Нефтчі на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Романа Григорчука.
Угода з 59-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.
Додамо, що Григорчук розпочав роботу в азербайджанському клубі лише минулого літа – 26 червня.
Після дев'яти турів Нефтчі посідає передостаннє, дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану — п'ять нічиїх та чотири поразки.