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Аргентинець хоче завершити кар'єру на батьківщині.

Форвард Ліонель Мессі може залишити Інтер Маямі наступного року, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, аргентинець не має наміру продовжувати контракт з Маямі, і після його закінчення влітку 2025 року повернеться в аргентинський Ньюеллс Олд Бойз, в якому починав робити перші кроки у молодіжному футболі.

Нагадаємо, Мессі перейшов до Інтер Маямі у 2023 році. Ліонель відзначився 27 забитими м'ячами та 17 асистами у 32 поєдинках.

Нагадаємо, Мессі потрапив до команди тижня МЛС.