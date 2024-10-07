Іспанія

Легенда Барселони повісила бутси на цвях у віці 39 років.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри. Про це він повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах.

39-річний іспанець перебував у системі "блаугранас" з 1996 по 2018 рік. За цей період він провів 674 матчі у всіх турнірах, у яких забив 57 голів та віддав 136 результативних передач. Разом із каталонським клубом він завоював 32 трофеї.

Також Андрес встиг пограти за японський Віссел Кобе, у складі якого взяв участь у 134 матчах, у яких він відзначився 26 голами та 25 асистами.

Останнім клубом Іньєсти був Емірейтс з ОАЕ, де він встиг забити п'ять голів у 23 матчах.

У складі збірної команди Іспанії Іньєста двічі виграв Євро та став переможцем ЧС. На його рахунку 131 матч, 14 голів та 30 гольових передач.