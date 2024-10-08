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Американський спеціаліст опікуватиметься Чикаго Файр.

Грегг Берголтер призначений головним тренером і директором із футболу Чикаго Файр, передає офіційний сайт клубу МЛС.

На посаді керманича колективу 51-річний американець замінить Френка Клопаса, якому дістанеться роль віцепрезидента з футболу. Ці кадрові зміни відбудуться після завершення регулярного сезону МЛС.

За тур до його завершення Чикаго Файр іде останнім (15-м) у Східній конференції, маючи можливість фінішувати не вище 13-ї сходинки. Далі на колектив чекає домашній матч проти Нешвілла (20 жовтня).

Зазначимо, що сьогодні, 8 жовтня, клуб святкує своє 27-річчя.

Нагадаємо, що Берголтер раніше очолював збірну США, але був звільнений після провалу на домашньому Копа Америка. Роль керманича американської національної команди дісталася Маурісіо Почеттіно.