Копа Америка

Господарі турніру навіть не вийшли з групи.

Розіграш Копа Америка-2024 для збірної-господарки турніру, США, завершився одразу після групового етапу.

У квартеті C, із Уругваєм, Панамою та Болівією в складі, колектив "зірок та смуг" посів третє місце, здобувши перемогу лише над абсолютними аутсайдерами, болівійцями (2:0), після чого поступившись панамцям (1:2) та уругвайцям (0:1).

Однак при цьому доля головного тренера США Грегга Берголтера залишалась невизначеною аж до завершення півфінальних протистоянь.

Напередодні відбулась зустріч керманича з керівниками місцевого футболу, за підсумком якої сторони вирішили не продовжувати взаємини.

Берголтер працював на чолі США з грудня 2018 року, вигравши Лігу націй КОНКАКАФ-2020 та 2024, а також Золотий кубок КОНКАКАФ-2021.