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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 жовтня 2024 року.

Завершилася 967 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "КНДР повністю ліквідувала автомобільне і залізничне сполучення з Південною Кореєю", — ЦТАК. Разом з тим, КНДР офіційно проголосила Південну Корею "ворожою державою". У свою чергу, Південна Корея заявила про готовність відповісти на будь-які агресивні дії з боку КНДР, але не відмовляється від політики мирного національного об'єднання.

- "КНДР готує цілий контингент для війни в Україні, я говорив про це з США та партнерами", – Зеленський.

- "Вийти із затяжної війни є майже неможливим завданням для України", – Залужний. "Війна переходить в нову стадію, статичну та виснажливу. Це дозволить рф відновити військову міць".

- "Служать без відпустки, але з зарплатою: до лав ЗСУ приєдналися 5 тисяч ув’язнених, серед них — 31 жінка", — Генштаб ЗСУ.

- "Україна приєднається до Альянсу як його 33, або 34 член у майбутньому" — Марк Рютте, за словами якого, Україна буде членом НАТО в подальшому. Це те, що вирішили у Вашингтоні.

- "Розмістити в Україні ракетний комплект для стримування путіна", — таку пропозицію висловив Зеленський у Брюсселі під час представлення плану перемоги України у війні.

- "Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16", — Умєров.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191, противник завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. Шість атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників. Всі атаки відбито.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 45 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак противника, дев’ять атак тривають досі. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На Времівському напрямку відбулося десять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога і надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 24 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 46-ої окремої аеромобільної бригади та 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які професійно стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому суттєвих втрат.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!