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Айден Макгіді повісив бутси на цвях у 38 років.

Колишній вінгер збірної Ірландії Айден Макгіді вирішив завершити кар'єру у віці 38 років. Про це повідомляє ВВС.

"Я офіційно закінчую. Мені пощастило здійснити свою мрію як футболіста, погравши у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Європи та Прем'єр-лізі.

Я дуже вдячний усім, з ким мені пощастило грати і з ким мені довелося зустрічатися протягом цієї подорожі. З нетерпінням чекаю, що принесе наступний етап. Мені поталанило грати за стільки великих команд у Шотландії, Англії та росії, блискучі спогади, у найкращих клубах.

Я ніколи не забуду чарівних часів, коли я представляв Ірландію протягом 13 років і водночас потрапив на Євро", — сказав Макгіді.

Останнім клубом 38-річного ірландця був шотландський Ер Юнайтед. Також він виступав за Селтік, Сандерленд, спартак із країни-404, Евертон, Престон, Хіберніан, Шеффілд Уенсдей та Чарльтон.

На його рахунку 609 матчів, 97 забитих голів та 129 результативних передач.

Крім цього, Макгіді провів 92 матчі за збірну Ірландію, в яких забив п'ять голів та віддав 13 асистів.