Україна

Відомий український воротар вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній воротар Дніпра-1 та Чорноморця Євген Паст ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 36 років. Про це повідомляє прес-служба "моряків".

При цьому Євген не залишив футбольний світ, а став тренером і зараз працює в академії одеського клубу із молодіжними складами голкіперів.

"Як професійного футболіста мене ви вже не побачите. Я перейшов на тренерську діяльність, хочу спробувати себе, зрозуміти чи моє це. Уже пішов другий тиждень роботи тренером. Знайомимося, спілкуємося і звикаємо один до одного з хлопцями. Робочий процес уже пішов", — сказав Паст.

За свою кар'єру Паст встиг пограти за Зірку, Десну, Чорноморець, Верес та Дніпро-1. На його рахунку 248 матчів, з яких 82 на нуль за 285 пропущених м'ячів.