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Одвічне футбольне протистояння продовжується.

Спортивна конкуренція поміж аргентинським нападником Ліонелем Мессі та португальським форвардом Кріштіану Роналду продовжується, незважаючи на вже доволі поважний футбольний вік обох виконавців.

Фахівці статистики невпинно обраховують усі можливі показники цих двох супервиконавців, і якщо нещодавно вдалось визначити, що гравець аравійського Ан-Насра випереджає представника американського Інтер Маямі за сукупним заробітком упродовж року, то цього разу аналіз перевели в більш спортивну площину.

Мессі напередодні відзначився хет-триком у матчі МЛС проти Нью-Інгленд Революшн (6:2), що дозволило йому досягнути позначки в 740 голів за кар’єру без урахування м’ячів із пенальті.

Роналду таким чином за цим показником відстає на один гол (739), хоча нещодавно встановив черговий рекорд результативності.