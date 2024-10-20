Северная Америка

Клуб із Флориди з рекордними показниками завершив основну частину сезону.

У заключному турі основного раунду Східної Конференції МЛС Інтер Маямі на власному полі приймав Нью-Інгленд Революшн.

"Чаплі" вже нікуди не могли подітись із першої сходинки турнірної таблиці, але перемога їм була потрібна для того, аби з рекордними 74 заліковими балами завершити цей етап змагань.

Гості тим часом заздалегідь пролетіли повз плей-оф, перебуваючи на передостанній сходинці турнірної таблиці, але все ще могли стати останніми, якби їхньою похибкою скористався Чикаго Файр у грі проти Нешвілла.

Однак у підсумку Нью-Інгленд Революшн отримали розгром, а клуб із Чикаго поступився третій із кінця команді, незважаючи на те, що двічі забив у першому таймі.

Проте ще до перерви дубль від Луїса Суареса дозволив Інтеру відігратись, а на 58 хвилин з лави для запасних з’явився Мессі й устиг як узяти участь у забитому м’ячі Кремаскі, так і самостійно відзначився тричі. Два з голів відбувались за асистів того-таки Суареса.

Інтер Маямі — Нью-Інгленд Революшн 6:2

Голи: Суарес, 40, 43, Кремаскі, 58, Мессі, 78, 81, 89 — Лангоні, 2, Борреро, 34

Інтер Маямі: Коллендер — Вейгандт (Фрей, 90), Авілес, Мартінес (Аллен, 87), Альба — Брайт, Бускетс, Кремаскі (Кампана, 87) — Грессель (Мессі, 58), Суарес, Тейлор (Гомес, 57).

Нью-Інгленд Революшн: Івачич — Бай, Арреага, Ромні, Сендс — Юсуф, Польстер — Лангоні (Начо, 87), Борреро, Байрактаревич (Боатенг, 88) — Вріоні (Вуд, 59).