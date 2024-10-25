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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 жовтня 2024 року.

Завершилася 974 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Румунські радари виявили два безпілотники у своєму повітряному просторі", — Reuters. "Підняті винищувачі F-16 не змогли їх перехопити. Інциденти сталися над прикордонними з Україною повітами Констанца і Тульча. Це вже третє подібне порушення за тиждень".

- "Кредит Україні на €35 млрд видано на строк 45 років, який буде виплачуватися з доходів від заморожених активів рф", — Рада ЄС.

- "Триває активна підготовка мітингів-провокацій у містах України", – про це попереджає ГУР.

- "Керівництво Укренерго хоче прикрити свої недоліки збільшенням тарифу на передачу електроенергії" — УНІАН.

- "Чисельність перекинутих на росію військових КНДР зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них — 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали", — ГУР МО.

- "Шольц виступив проти запрошення України в НАТО: країна, яка воює, не може стати членом Альянсу", – ZDF. Крім того, президент Словаччини Пеллегріні в свою чергу відзначив що питання вступу України в НАТО на порядку денному не стоїть, не може стояти і не є реалістичним.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 580 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник вісім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п'ять тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 — безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще вісім – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито.

На Оріхівському напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали чотири атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців.

На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

На решті напрямках – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.

Сьогодні варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 65-ї окремої механізованої бригади, а також, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні я провів засідання Ставки. На ньому, як і завжди, було багато різних питань. Я хочу зараз зупинитись на особливому дорученні членам Ставки та іншим нашим посадовим особам.

Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення. Такий План, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. План перемоги спрямований на партнерів. На їхню визначеність, яким є місце України в архітектурі безпеки, чи готові вони, щоб Україна перемогла, чи хочуть партнери бачити післявоєнну систему безпеки дійсно надійною. План перемоги, якщо буде виконаний партнерами, дасть всі відповіді.

І зрозуміло, що є внутрішня частина роботи. Позиції на фронті й у тилу. Те, що потребує посилення. Питання справедливості в Україні, яке стоїть надзвичайно гостро. Наша економіка, наші робочі місця, наш розвиток критично необхідних Україні галузей. Захист від російської дезінформації. Соціальний захист людей. Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків.

Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких же людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. І так має бути".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!