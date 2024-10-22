Україна: Перша ліга

Футболісту було 32 роки.

Український футболіст Дмитро Богачов загинув, захищаючи Україну на війні проти росії. Про це повідомив його колишній одноклубник Олександр Литвиненко у своєму Instagram.

За свою футбольну кар'єру 32-річний українець виступав за Суми, Вікторію, Тростянець та Орлету із четвертого дивізіону Польщі. На його рахунку 162 матчі, 26 забитих голів та сім гольових передач.

Зазначимо, що Богачов приєднався до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни проти рф. Він воював та був медиком у районі Авдіївського коксохімічного заводу.