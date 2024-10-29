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Реал влаштував безпрецедентний демарш.

Форвард Баварії Гаррі Кейн прокоментував відсутність Кіліана Мбаппе на номінацію вручення трофея Герда Мюллера.

"Не бути на церемонії – його особисте рішення. У нас обох був дуже гарний сезон, і, як і я, він забив 52 голи. Для мене велика честь виграти цю нагороду.

Ви повинні запитати у нього, чому він не тут, але для мене у будь-якому разі честь бути тут сьогодні ввечері", – сказав Кейн.

Трофей Герда Мюллера вручають за найбільшу кількість голів за підсумками минулого сезону.

Зазначимо, що Мбаппе не прибув на церемонію вручення Золотого м'яча в Париж. Таким чином, під час вручення нагороди на сцені перебував тільки Гаррі Кейн.