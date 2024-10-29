Форвард Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон підтримав товариша по національній команді Вінісіуса Жуніора після церемонії Золотого м'яча, де він посів друге місце.

"Усі ми, хто живе футболом, з нетерпінням чекаємо на індивідуальні нагороди кожного сезону. Сьогодні всі бразильці, які люблять футбол, прокинулися, очікуючи побачити, як ще один гравець з нашої країни отримає нагороду найкращого у світі після такої тривалої перерви. На жаль, через критерії, які ніхто не може зрозуміти, нагорода не прийшла.

І не зрозумійте мене неправильно, Родрі – гравець, який заслуговує бути серед найкращих. Але те, що Віні не виграв Золотий м'яч, було ганьбою, і єдиний, хто сьогодні програв, це футбол.

Я пам'ятаю, як Віні казав, що мріє побачити, як уся Бразилія вболіває за нього. І цей день був сьогодні! Ти гігант і найкращий у світі, малюк! І жоден трофей цього не змінить. Рухайся вперед і ніколи не зупиняйся! Ми всі разом!", – сказав Рішарлісон.

Нагадаємо, у п'ятірці претендентів на нагороду було одразу троє гравців Реала: Вінісіус, Джуд Беллінгем та Дані Карвахаль.