Думка гравця збірної Бразилії щодо ЗМ.
Рішарлісон і Вінісіус, gettyimages
29 жовтня 2024, 11:20
Форвард Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон підтримав товариша по національній команді Вінісіуса Жуніора після церемонії Золотого м'яча, де він посів друге місце.
"Усі ми, хто живе футболом, з нетерпінням чекаємо на індивідуальні нагороди кожного сезону. Сьогодні всі бразильці, які люблять футбол, прокинулися, очікуючи побачити, як ще один гравець з нашої країни отримає нагороду найкращого у світі після такої тривалої перерви. На жаль, через критерії, які ніхто не може зрозуміти, нагорода не прийшла.
І не зрозумійте мене неправильно, Родрі – гравець, який заслуговує бути серед найкращих. Але те, що Віні не виграв Золотий м'яч, було ганьбою, і єдиний, хто сьогодні програв, це футбол.
Я пам'ятаю, як Віні казав, що мріє побачити, як уся Бразилія вболіває за нього. І цей день був сьогодні! Ти гігант і найкращий у світі, малюк! І жоден трофей цього не змінить. Рухайся вперед і ніколи не зупиняйся! Ми всі разом!", – сказав Рішарлісон.
Нагадаємо, у п'ятірці претендентів на нагороду було одразу троє гравців Реала: Вінісіус, Джуд Беллінгем та Дані Карвахаль.