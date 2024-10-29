Іспанія

Думка гравця збірної Бразилії щодо ЗМ.

Форвард Тоттенгема та збірної Бразилії Рішарлісон підтримав товариша по національній команді Вінісіуса Жуніора після церемонії Золотого м'яча, де він посів друге місце.

"Усі ми, хто живе футболом, з нетерпінням чекаємо на індивідуальні нагороди кожного сезону. Сьогодні всі бразильці, які люблять футбол, прокинулися, очікуючи побачити, як ще один гравець з нашої країни отримає нагороду найкращого у світі після такої тривалої перерви. На жаль, через критерії, які ніхто не може зрозуміти, нагорода не прийшла.

І не зрозумійте мене неправильно, Родрі – гравець, який заслуговує бути серед найкращих. Але те, що Віні не виграв Золотий м'яч, було ганьбою, і єдиний, хто сьогодні програв, це футбол.

Я пам'ятаю, як Віні казав, що мріє побачити, як уся Бразилія вболіває за нього. І цей день був сьогодні! Ти гігант і найкращий у світі, малюк! І жоден трофей цього не змінить. Рухайся вперед і ніколи не зупиняйся! Ми всі разом!", – сказав Рішарлісон.

Нагадаємо, у п'ятірці претендентів на нагороду було одразу троє гравців Реала: Вінісіус, Джуд Беллінгем та Дані Карвахаль.