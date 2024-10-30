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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку жіночих збірних, що відбувся 29 жовтня 2024 року.

Жіноча збірна України у матчі-відповіді раунду плей-оф відбору Євро-2025 обіграла Туреччину (2:0).

Перемогу команді Володимира Пятенка забезпечили забиті м'ячі у виконанні Шматко та Караташ, яка зрізала м'яч у свої ворота.

Таким чином Україна пройшла в наступний раунд відбору, де зіграє проти Бельгії, яка в другій зустрічі розгромила Грецію (5:0). Матчі пройдуть 27 листопада та 3 грудня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна — Туреччина у рамках плей-оф відбору Євро-2025:

Україна — Туреччина 2:0

Голи: Караташ, 14 (авт.), Шматко, 34.

Україна: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанська, Андрухів (Гірин, 73), Петрик, Хімич (Семків, 89), Овдійчук, Калініна (Молодюк, 80), Кравчук (Глущенко, 89).

Туреччина: Акгез, Езев (Закар, 90+1), Караташ, Абрахамссон, Дживелек, Топчу, Джал, Кескін (Ханчар, 66), Тюркоглу (Садикоглу, 73), Шекер, Пекел (Карабулут, 46).

Попереджені: Басанська, Овдійчук, Корсун — Дживелек, Джал, Шекер.