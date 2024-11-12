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Команда Юрія Мороза пропустила два м'ячі до середини першого тайму.

Юнацька збірна України U-17 у товариському матчі поступилася одноліткам із Хорватії з рахунком 1:2.

Хорвати відкрили рахунок на сьомій хвилині, коли Дражен Яман розстріляв ворота "синьо-жовтих" із 11 метрів після передачі з лівого флангу.

Потім на 26 хвилині Тіно Кусанович отримав передачу між нашими захисниками і спокійно пробив повз воротаря у ворота, подвоївши перевагу хорватів.

Команда Юрія Мороза спромоглася відповісти на 76 хвилині, коли Олександр Ткаченко перехопив м'яч перед воротами суперника, пройшов трьох опонентів і пробив точно у ворота.

Додамо, що 14 листопада Україна проведе свій другий спаринг проти Хорватії. Матч розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Хорватія U-17 — Україна U-17 2:1

Голи: Яман, 4, Кусанович, 26 — О. Ткаченко, 74.

Хорватія U-17: Граховац (Немет, 46), Якірович, Кумар, Пайсар, Войводич, Яман, Кусанович, Радош, Хорват, Муріка, Іванда.

Україна U-17: Ф. Ткаченко, Оніщук (Піскун, 61), Зудін (Юрченко, 61), Люсін (Кощій, 82), Шишкевич (Мустафаєв, 46), Зубрій (Мурадян, 46), Костюк (Милокост, 82), Петровський (О. Ткаченко, 46), Залипка (Калюжний, 46), Соломон, Джурабаєв (Середа, 46).