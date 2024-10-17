Інше

Юрій Мороз підбив підсумки виступу команди у відборі Євро-2025.

Головний тренер юнацької збірної України Юрій Мороз прокоментував результати першого відбіркового раунду Євро-2025 (U-17).

Нагадаємо, "синьо-жовті" посіли друге місце у групі та пройшли у другий раунд відбору.

"Мене приємно здивував настрій команди на гру з бельгійцями, незважаючи на те, що мети вже було досягнуто. Так, нас влаштовувала нічия, але якби хлопці були трохи спритнішими в атаках і контратаках, то результат міг би бути зовсім іншим. Добре зіграли воротарі обох команд. На мою думку, нічия була б найбільш закономірним результатом.

Насамперед сподобався характер гравців. Поясню чому: програючи в дебюті поєдинку команді Косова — 0:2, хлопці продемонстрували всі свої найкращі якості, не лише переломивши перебіг зустрічі, а й показавши змістовний футбол.

Не можу не відзначити характер команди і в поєдинку з Казахстаном. Гра була складна. Суперник добре оборонявся, непогано тікав у контратаки, казахстанці створювали нам багато проблем. Однак терпіння і бажання допомогли збірній України досягти максимального результату. Але знову ж таки, зовсім трохи в нас не вийшло в матчі з бельгійцями.

Тим не менш, наша команда заслуговує на найкращу похвалу. Хлопці молодці. І тут я вкотре хотів би подякувати тренерським штабам клубів, які готують футболістів для збірної. А вже в самій збірній ми намагаємося досягти максимуму із того, що хлопці отримали у своїх командах.

Ми самі собі забили два м'ячі у матчі з Косово. І тут саме той випадок, коли самі хлопці зрозуміли, що опускати руки не можна. Зараз усі команди приблизно рівні, комусь допомагає везіння, у когось лава запасних трохи краща, може, трохи більше талановитих виконавців, і ось із таких нюансів часом і складається результат. Сьогодні всі намагаються грати у футбол, але якщо немає надійності в обороні, то результату досягти набагато складніше. У грі з Косовом територіальна перевага була на нашому боці, просто треба було все правильно зробити біля чужих воріт. І це у збірної України вийшло. Тому й упевненість у своїх силах залишилася до кінця турніру.

Більшість м'ячів збірна України забила після перерви? Це говорить про хороший фізичний стан. І тут знову велика заслуга успіху в роботі клубних тренерів. А наше завдання — об'єднати команду в одне ціле, дати певний напрямок, структуру гри й мотивувати колектив.

Роботи ще вистачає. Самі по собі гравці в нас класні, але після останнього матчу кваліфікаційного раунду я сказав підопічним, що якщо ви хочете досягти якихось висот у футболі, ніколи не можна зупинятися на досягнутому. Щодня потрібно працювати на максимумі, як у клубі, так і у збірній.

Тут дуже важливим є момент психології. Коли в першому раунді трапляються сильні суперники, і ти багато не пропускаєш, це добрий знак. У юнацькому футболі дуже багато нюансів. Все має скластися в певному місці та в певний час. Я, чесно кажучи, дуже багато очікував від Бельгії. Так, це добротна команда, але з нею можна грати на рівних та перемагати. Суперника треба шанувати, але при цьому залишатися самим собою.

Не хочеться забігати наперед, поки що можу сказати лише те, що в листопаді, під час дат УЄФА, планується проведення двох контрольних поєдинків зі збірною Хорватії. А далі буде обговорення планів на наступний рік", — наводить слова Мороза прес-служба УАФ.

Другий раунд відбору Євро-2025 пройде навесні 2025 року, а фінальний турнір пройде влітку в Албанії.