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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 листопада 2024 року.

Завершилася 993 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "Трамп зробив ряд попередніх призначень на важливі пости — щодо них для України є позитив і ймовірна підтримка", — коментує нардеп Железняк.

- "Поради давала Республіканська партія: "План перемоги" Зеленського розроблявся з урахуванням повернення Трампа до влади", – Financial Times.

- "До України від Франції надійде 600 високоточних авіабомб AASM – поставка очікується до кінця 2024 року".

- "Франція надішле Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F у першому транші, а не три, як заявляли раніше".

- "Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції", — Лубінець – про те, чому почастішали вбивства українських військовополонених.

- "Необхідно готуватися до війни з рф", – сказав начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула.

- "Ми маємо підтвердити свою відданість курсу війни", — генсек НАТО Рютте заявив, що вони мають зробити більше, ніж просто "утримувати" Україну в бою.

- "На Запоріжжі вже йдуть бої — війська рф планують штурм обласного центру", — The Economist з посиланням на ГУР.

- "Мирну угоду Україна та рф можуть укласти ще до інавгурації Трампа", – президент Фінляндії Стубб для Bloomberg. Він підкреслив, що новообраний лідер США серйозно налаштований припинити війну якнайшвидше.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

З початку доби на цей час зафіксовано 156 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар двома ракетами, 69 авіаударів, скинули 106 КАБ, також задіяли 873 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 4178 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку за сьогодні противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська. За попередніми підрахунками, втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили сім одиниць автомобільної техніки противника та 23 БпЛА; також пошкодили 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки та Торського. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають атаку в районі Верхньокам’янського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку агресор десять разів атакував за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 28. Загарбники продовжують натиск на наші позиції у напрямку населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Нашими захисниками на цей час відбито 19 атак, дев’ять боєзіткнень триває. Попередньо втрати агресора склали за сьогодні 445 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, дві гармати, три автомобілі та три мотоцикли окупантів, водночас пошкоджено ще два автомобілі та чотири мотоцикли.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої продовжуються.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 13 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Досі триває шість боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку п'ять спроб ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі. Сили оборони стримують натиск російських окупантів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних Силах України.

Кабінет Міністрів сьогодні затвердив постанову. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через "Армію+" – жодної бюрократії. Має бути чітка відповідь на кожен рапорт.

Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі: що на першому, тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений.

Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та з представниками громадянського суспільства. І я вдячний усім, хто був залучений до розробки цього нового функціоналу".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!