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Артем підкорює футбольний світ.

Визначилися номінанти на приз найкращому гравцю року за версією Globe Soccer Awards. Серед претендентів на престижну нагороду знайшлося місце нападнику збірної України Артему Довбику.

Повний список претендентів виглядає наступним чином: Ніколо Барелла, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартінес (всі — Інтер), Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль, Тоні Кроос, Кіліан Мбаппе, Родріго, Феде Вальверде, Вінісіус (всі — Реал Мадрид), Артем Довбик (Рома), Філ Фоден, Ерлінг Голанд, Родрі (всі — Манчестер Сіті), Антуан Грізманн (Атлетіко), Віктор Дьокереш (Спортінг), Гаррі Кейн (Баварія), Роберт Левандовскі, Ламін Ямаль, Дані Ольмо (всі — Барселона), Адемола Лукман (Аталанта), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Коул Палмер (Челсі), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Букайо Сака, Вільям Саліба (обидва — Арсенал), Вітінья (ПСЖ), Ніко Вільямс (Атлетік), Флоріан Вірц, Граніт Джака, Алекс Грімальдо (всі — Баєр), Мохамед Салах (Ліверпуль).

Минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах чемпіонату. У поточній кампанії на його рахунку 15 матчів за римську Рому, шість голів та одна результативна передача.

Нагадаємо, найкращим гравцем 2023 року за версією Globe Soccer Awards було названо Ерлінга Голанда.