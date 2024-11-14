Артем підкорює футбольний світ.
Довбик, getty images
14 листопада 2024, 14:51
Визначилися номінанти на приз найкращому гравцю року за версією Globe Soccer Awards. Серед претендентів на престижну нагороду знайшлося місце нападнику збірної України Артему Довбику.
Повний список претендентів виглядає наступним чином: Ніколо Барелла, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартінес (всі — Інтер), Джуд Беллінгем, Дані Карвахаль, Тоні Кроос, Кіліан Мбаппе, Родріго, Феде Вальверде, Вінісіус (всі — Реал Мадрид), Артем Довбик (Рома), Філ Фоден, Ерлінг Голанд, Родрі (всі — Манчестер Сіті), Антуан Грізманн (Атлетіко), Віктор Дьокереш (Спортінг), Гаррі Кейн (Баварія), Роберт Левандовскі, Ламін Ямаль, Дані Ольмо (всі — Барселона), Адемола Лукман (Аталанта), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Коул Палмер (Челсі), Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Букайо Сака, Вільям Саліба (обидва — Арсенал), Вітінья (ПСЖ), Ніко Вільямс (Атлетік), Флоріан Вірц, Граніт Джака, Алекс Грімальдо (всі — Баєр), Мохамед Салах (Ліверпуль).
Минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах чемпіонату. У поточній кампанії на його рахунку 15 матчів за римську Рому, шість голів та одна результативна передача.
Нагадаємо, найкращим гравцем 2023 року за версією Globe Soccer Awards було названо Ерлінга Голанда.