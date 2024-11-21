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Алахуеленс вимагає місця на клубному чемпіонаті світу.

Найсильніша команда Коста-Ріки Алахуеленсе звернулася до ФІФА з проханням надати їй місце на Клубному чемпіонаті світу наступного літа та готова подати до суду у разі відмови. Про це повідомляє ESPN із посиланням на прес-службу клубу.

Алахуеленсе, який виграв 30 чемпіонських титулів, хоче, щоб ФІФА забезпечила дотримання правила, що забороняє клубам з одним власником брати участь у турнірі.

"Заява ґрунтується на принципах допуску, встановлених у правилах турніру", — йдеться в прес-релізі клубу.

Представник команди Марко Васкес зазначив, що мексиканські клуби Леон і Пачука належать одному й тому ж власнику — Хесусу Мартінесу, власнику компанії Grupo Pachuca.

"Це правила, які встановила ФІФА — не може бути багатоволодіння", — заявив Васкес. "Є два мексиканські клуби від одного власника, і регламент цілком зрозумілий. Ми просимо переглянути те, що встановила сама ФІФА".

Нагадаємо, турнір було розширено до 32 команд і пройде в США влітку наступного року.

"Ми найняли юридичну фірму в Іспанії, і у них є всі подробиці справи", — сказав Васкес про можливий судовий позов.

КОНКАКАФ має чотири місця на Клубному чемпіонаті світу, які дісталися Сіетлу, Монтеррею, Леону та Пачуці. Інтер Маямі братиме участь у якості господаря турніру.

Зазначимо, що жеребкування КЧМ-2025 заплановане на 5 грудня.