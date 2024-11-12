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Останній учасник турніру визначиться 30 листопада.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила, що жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 відбудеться 5 грудня в Маямі. Початок процедури жеребкування намічено на 20:00 за київським часом.

На момент жеребкування стануть відомі всі учасники розширеного турніру, а останній стане відомим 30 листопада, після того, як відбудеться фінал Кубку Лібертадорес між Атлетіко Мінейро та Ботафого.

Також додамо, що раніше ФІФА запросила до турніру Інтер Маямі, у якому виступають українець Сергій Кривцов та аргентинець Ліонель Мессі.

Нагадаємо, в оновленому турнірі, який пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року, візьмуть участь 32 клуби.