Останній учасник турніру визначиться 30 листопада.
fifa.com
12 листопада 2024, 16:45
ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила, що жеребкування клубного чемпіонату світу 2025 відбудеться 5 грудня в Маямі. Початок процедури жеребкування намічено на 20:00 за київським часом.
На момент жеребкування стануть відомі всі учасники розширеного турніру, а останній стане відомим 30 листопада, після того, як відбудеться фінал Кубку Лібертадорес між Атлетіко Мінейро та Ботафого.
Також додамо, що раніше ФІФА запросила до турніру Інтер Маямі, у якому виступають українець Сергій Кривцов та аргентинець Ліонель Мессі.
Нагадаємо, в оновленому турнірі, який пройде з 15 червня до 13 липня 2025 року, візьмуть участь 32 клуби.