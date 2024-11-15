ФІФА у своїх соціальних мережах представила оновлений трофей клубного чемпіонату світу.

Новий трофей виконано спільно з американською компанією із виробництва престижних ювелірних виробів Tiffany & Co.

Трофей оформлений у формі золотого диска, що складається із трьох частин.

Нагадаємо, оновлений клубний чемпіонат світу пройде влітку 2025 року у США. У турнірі візьмуть участь 32 клуби із шести континентальних конфедерацій.

Раніше повідомлялося, що жеребкування клубного чемпіонату світу заплановане на 5 грудня.