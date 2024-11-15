Жеребкування турніру пройде 5 грудня.
fifa.com
15 листопада 2024, 08:45
ФІФА у своїх соціальних мережах представила оновлений трофей клубного чемпіонату світу.
Новий трофей виконано спільно з американською компанією із виробництва престижних ювелірних виробів Tiffany & Co.
Трофей оформлений у формі золотого диска, що складається із трьох частин.
Нагадаємо, оновлений клубний чемпіонат світу пройде влітку 2025 року у США. У турнірі візьмуть участь 32 клуби із шести континентальних конфедерацій.
Раніше повідомлялося, що жеребкування клубного чемпіонату світу заплановане на 5 грудня.