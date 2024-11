ФІФА у своїх соціальних мережах представила оновлений трофей клубного чемпіонату світу.

Новий трофей виконано спільно з американською компанією із виробництва престижних ювелірних виробів Tiffany & Co.

Трофей оформлений у формі золотого диска, що складається із трьох частин.

The trophy is here!



Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

