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Аргентинський фахівець залишив клуб МЛС із особистих причин.

Інтер Маямі, який став переможцем регулярного сезону МЛС, залишився без головного тренера Херардо Мартіно. Про це повідомляє журналіст GiveMeSport Том Богерт.

За інформацією джерела, 61-річний аргентинець ухвалив рішення залишити посаду наставника клубу МЛС з особистих причин, незважаючи на контракт до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року та під його керівництвом команда провела рекордний для МЛС сезон, набравши 74 очки за матчі "регулярки".

Проте вже у першому раунді плей-оф Інтер, у якому виступають українець Сергій Кривцов та зірковий аргентинець Ліонель Мессі поступився Атланті.