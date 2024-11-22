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Аргентинський фахівець вдячний своєму вже колишньому клубу.

Аргентинський тренер Херардо Мартіно залишив посаду керманича Інтер Маямі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу МЛС.

"Для мене було честю працювати в такому особливому клубі й очолювати таку особливу команду. Я насолоджувався своїм перебуванням в Інтер Маямі і буду дорожити спогадами та стосунками, які склалися тут, до кінця своїх днів.

Я йду з почуттям глибокої вдячності за проведений час і хотів би щиро подякувати всім, хто зробив це можливим", — сказав Мартіно.

Херардо Мартіно очолив Інтер Маямі влітку 2023 року. Під його керівництвом "чаплі" виграла Кубок ліг.