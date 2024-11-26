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Збірні України та Бельгії зіграють 29 листопада та 3 грудня.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував підготовку своєї команди до відбіркових матчів плей-офф Євро-2025 проти Бельгії.

"Ми проводимо заключний етап підготовки в Антальї з 20 листопада, але лише в понеділок увечері зібралися в повному складі — приїхали легіонерки. На жаль, в останньому турі чемпіонату Туреччини травмувалася Яна Деркач, що виступає за Фомгет, і довелося терміново викликати на заміну Лесю Ольхову з Mеталіста 1925.

Якою інформацією володієте про бельгійок? Mайже всі збірниці виступають за кордоном. Біля своїх володінь команда діє з опорним півзахисником, на чужій половині поля використовує атакувальну схему 4-3-3. Бельгійки доволі щільно грають у перехідній фазі, є в них на озброєнні й вертикальні передачі. Та хоча вони посідають вище місце в табелі про ранги, у моїх підопічних є свої козирі, і ми збираємося грати тільки на перемогу.

У плей-оф немає часу на розкачку, потрібне максимальне налаштування, слід врахувати кожну дрібницю. Бо нагоди виправити помилки, які будуть у першому поєдинку, можна не дочекатися. Переконаний, що дівчата це чудово усвідомлюють, тому настрій — бойовий.

Нас збираються підтримати ті українські переселенці, які зараз перебувають у Туреччині. Прийдуть і веслувальники збірної України, які цими днями проводять тут підготовку до нового сезону. Постараємося не розчарувати", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матчі між збірними України та Бельгії 29 листопада та 3 грудня.