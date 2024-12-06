Інше

Оптимістичні прогнози керівництва клубу МЛС.

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас прокоментував питання із продовженням контракту з нападником Ліонелем Мессі.

"Я вкрай впевнений у тому, що він Мессі відкриє наш новий стадіон у 2026 році. У міжсезоння я спілкуватимуся з Лео. Поки його здоров'я дозволяє, ми бачитимемо його в рожевому. Я оптимістично налаштований щодо цього питання", — наводить слова Маса журналіст Бен Джейкобс.

37-річний аргентинець виступає за Інтер з літа 2023 року. Його контракт розрахований до кінця 2025 року.

Цього сезону Мессі провів 22 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 11 гольових передач.