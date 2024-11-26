Аргентинець змінив Херардо Мартіно.
Хав'єр Маскерано, ФК Інтер Маямі
26 листопада 2024, 20:47
Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хав'єра Маскерано на посаду нового головного тренера команди.
Останнім місцем роботи 40-річного аргентинського спеціаліста була молодіжна збірна Аргентини.
Контракт із Хав'єром розрахований до кінця сезону МЛС 2027 року. Екс-футболіст Барселони розпочне роботу після отримання необхідних документів.
Маскерано змінив Херардо Мартіно на посаді головного тренера, який залишив команду з особистих причин.
Нагадаємо, Інтер Маямі набрав рекордні 74 очки у регулярному сезоні МЛС, але потім поступився у першому раунді плей-оф.