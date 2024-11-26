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Аргентинець змінив Херардо Мартіно.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хав'єра Маскерано на посаду нового головного тренера команди.

Останнім місцем роботи 40-річного аргентинського спеціаліста була молодіжна збірна Аргентини.

Контракт із Хав'єром розрахований до кінця сезону МЛС 2027 року. Екс-футболіст Барселони розпочне роботу після отримання необхідних документів.

Маскерано змінив Херардо Мартіно на посаді головного тренера, який залишив команду з особистих причин.

Нагадаємо, Інтер Маямі набрав рекордні 74 очки у регулярному сезоні МЛС, але потім поступився у першому раунді плей-оф.