Сауд Абдулхамід знову вписав своє ім'я в історію.
Сауд Абдулхамід, Getty Images
12 грудня 2024, 23:22
У рамках шостого туру основного раунду Ліги Європи Рома розгромила Брагу з рахунком 3:0.
Автором другого гола римлян в цьому протистоянні став правий захисник Сауд Абдулхамід, який завдяки своїй результативній дії на 47 хвилині вписав своє ім'я в історію.
25-річний Сауд став першим гравцем із Саудівської Аравії в історії, якому вдалося забити у рамках єврокубків.
Нагадаємо, що Сауд Абдулхамід перейшов до Роми влітку цього року з Аль-Хіляля за 2,5 мільйони євро, ставши першим саудівським футболістом в історії італійської Серії А.
У поточному сезоні на рахунку захисника з Саудівської Аравії сім матчів (371 хвилина), в яких він забив два голи та віддав один асист.
Дивитися відео голів та огляд матчу Рома — Брага ми можете на Football.ua.