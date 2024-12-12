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Сауд Абдулхамід знову вписав своє ім'я в історію.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги Європи Рома розгромила Брагу з рахунком 3:0.

Автором другого гола римлян в цьому протистоянні став правий захисник Сауд Абдулхамід, який завдяки своїй результативній дії на 47 хвилині вписав своє ім'я в історію.

25-річний Сауд став першим гравцем із Саудівської Аравії в історії, якому вдалося забити у рамках єврокубків.

Нагадаємо, що Сауд Абдулхамід перейшов до Роми влітку цього року з Аль-Хіляля за 2,5 мільйони євро, ставши першим саудівським футболістом в історії італійської Серії А.

У поточному сезоні на рахунку захисника з Саудівської Аравії сім матчів (371 хвилина), в яких він забив два голи та віддав один асист.

Дивитися відео голів та огляд матчу Рома — Брага ми можете на Football.ua.