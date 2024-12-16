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Бразилець сподівається, що клуб вийде на провідні позиції.

Колишній гравець Барселони та ПСЖ Неймар розповів, як він залишив паризький клуб.

"Я вирішив піти із ПСЖ. Мені прийшла пропозиція перейти в Аль-Хілаль.

Я отримав цю пропозицію відразу після того, як пішов із французького клубу, бо в ПСЖ я вже не був щасливим. Клуб та тренер більше не хотіли мене використовувати. Мені сказали про це, тому мені довелося ухвалити рішення.

І мені сподобалася пропозиція Аль-Хілаля. Я познайомився з цим клубом, місцевою культурою та чемпіонатом.

Я був дуже здивований прийомом та добротою вболівальників. Чемпіонат зростає, як і наша команда. Моя сім'я і ми впевнені, що ухвалили правильне рішення", — вважає Неймар.