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Football.ua представляє прогноз на бій Усик — Ф'юрі. Дізнайся, хто переможе, які коефіцієнти та ставки на бій.

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді, відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

У рингу зійдуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик і колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня 2024 року, український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів із рахунком 115-112, 114-113, 113-114 і став абсолютним чемпіоном.

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На відміну від першого бою, у реванші на кону стоятимуть титули трьох основних організацій: WBC, WBA та WBO, які належать Усику, а не звання абсолютного чемпіона.

Коефіцієнт і ставки на бій Усик — Ф'юрі

У реванші експерти вважають фаворитом Олександра Усика. Букмекери припускають, що шанси українця знову перемогти Тайсона Ф'юрі вищі.

Прогноз букмекерів на бій Усик — Ф'юрі:

Перемога Усика: 1.61

Нічия: 17.50

Перемога Ф'юрі: 2.73

Дострокове рішення суддів — сценарій для тих, хто вірить у точність і впевненість Усика. GGBET пропонує коефіцієнт 2.5 на цей варіант. Тримай лінію боксу бою Усик — Ф'юрі та слідкуй за майстерністю чемпіона разом з GGBET!