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Керманича збірної України найбільше вразили виступи Унаї Сімона.

У ФІФА оприлюднили результати голосування в номінації "Найкращий голкіпер за підсумками 2024 року".

У ході церемонії The Best FIFA нагорода дісталася Еміліано Мартінесу (Астон Вілла/Аргентина). На неї також претендував Андрій Лунін (Реал Мадрид/Україна), але він опинився на четвертій сходинці рейтингу.

Стало відомо, як розподілилися голоси від України. Вибір капітана національної команди Миколи Матвієнка був наступним:

1. Андрій Лунін

2. Давід Рая

3. Едерсон

Головний тренер збірної Сергій Ребров не включив Луніна до своєї трійки найкращих:

1. Унаї Сімон

2. Еміліано Мартінес

3. Едерсон

Від українських медіа голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:

1. Андрій Лунін

2. Унаї Сімон

3. Еміліано Мартінес

Детальніше ознайомитися з результатами всіх голосувань можна за посиланням.