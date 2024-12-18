Керманича збірної України найбільше вразили виступи Унаї Сімона.
Сергій Ребров, Getty Images
18 грудня 2024, 00:30
У ФІФА оприлюднили результати голосування в номінації "Найкращий голкіпер за підсумками 2024 року".
У ході церемонії The Best FIFA нагорода дісталася Еміліано Мартінесу (Астон Вілла/Аргентина). На неї також претендував Андрій Лунін (Реал Мадрид/Україна), але він опинився на четвертій сходинці рейтингу.
Стало відомо, як розподілилися голоси від України. Вибір капітана національної команди Миколи Матвієнка був наступним:
1. Андрій Лунін
2. Давід Рая
3. Едерсон
Головний тренер збірної Сергій Ребров не включив Луніна до своєї трійки найкращих:
1. Унаї Сімон
2. Еміліано Мартінес
3. Едерсон
Від українських медіа голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:
1. Андрій Лунін
2. Унаї Сімон
3. Еміліано Мартінес
Детальніше ознайомитися з результатами всіх голосувань можна за посиланням.