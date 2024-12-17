Україна

Керманич збірної України віддав Вінісіусу Жуніору лише третю сходинку.

У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2024, в рамках якої ми дізналися ім'я найкращого футболіста минулого футбольного року за версією ФІФА.

За підсумками голосування, найкращим гравцем минулого сезону став вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор, який із 48 балами випередив Родрі (43) та Джуда Беллінгема (37).

В опитуванні також брали участь головні тренери та капітани національних збірних, а також медіа і фанати.

Так, вибір капітана збірної України Миколи Матвієнка був наступним:

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Флоріан Вірц

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розподілив трійку найкращих наступним чином:

1. Родрі

2. Джуд Беллінгем

3. Вінісіус Жуніор

Від українських медіа голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Ерлінг Голанд

Більш детально ознайомитися з голосами за звання найкращого футболіста 2024 року за версією FIFA The Best можна за цим посиланням.