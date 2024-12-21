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Олексій Бєлік оцінив результати жеребкування плей-оф єврокубку.

Головний тренер юнацької команди донецького Шахтаря Олексій Бєлік прокоментував жеребкування плей-оф Юнацької Ліги УЄФА, за результатами якого "гірники" зіграють проти німецького Гоффенгайма.

"Слід розуміти, що це чинний чемпіон Німеччини, тому зрозуміло, що попереду складний поєдинок. Поки складно оцінити, наскільки сильний Гоффенгайм, але якщо вони стали тріумфаторами внутрішнього чемпіонату, граючи з такими суперниками, як Баварія чи Боруссія, це вже про щось говорить.

Протистояння буде з одного матчу, тому все можливо. Постараємося вивчити, проаналізувати сильні та слабкі сторони, підберемо тактику і намагатимемося зробити все, щоб пройти цього суперника. Більш детально розбиратимемо Гоффенгайм вже ближче до поєдинку, адже зараз немає сенсу, оскільки чемпіонат у Німеччині проходить за іншою системою, якщо порівнювати з минулим роком, і виходить, що друге коло стає більш конкурентоспроможним.

Я ще жодного разу не бачив гру за участю Гоффенгайма. Гадаю, німецький футбол, за винятком деяких моментів, загалом однаковий. Зрозуміло, що наш суперник – це фізично сильна команда, котра демонструє інтенсивний футбол. Нас очікує складна зустріч, проте я упевнений: якщо ми уникнемо тієї гри, яку показали з Баварією у першому таймі, і гратимемо, як у другому, то матимемо хороші шанси на успіх.

13 січня розпочнемо підготовку до гри в Туреччині, а до цього футболісти пройдуть медогляд, тести та газоаналізатор, щоб зрозуміти їхній стан. Очевидно, що перші тижні будуть складними, з великою кількістю бігової роботи.

Також уже заплановані спаринги на зборах, і коли перша команда гратиме з Боруссією у Німеччині, ми намагатимемося полетіти з ними, щоб підтримати та, ймовірно, зіграти спаринг із представником юнацького чемпіонату Німеччини. Хотіли зустрітися з Боруссією, але вони відмовили через складний календар у внутрішньому чемпіонаті.

Зараз тривають перемовини, вірогідно, ми зіграємо з командою, яка є суперником Гоффенгайма у чемпіонаті. Це буде певною репетицією до зустрічі в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Після повернення до Туреччини розпочнемо акцентовану підготовку до суперника, працюватимемо з м’ячем і додамо теоретичні заняття, де розбиратимемо сильні та слабкі сторони Гоффенгайма", — наводить слова Бєліка прес-служба клубу.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 11 та 12 лютого 2025 року.