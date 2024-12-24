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Але не відмовиться.

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук, який після повномасштабного вторгнення росії в Україну продовжив працювати в пітерському Зеніті, висловився про триваючу війну на його Батьківщині під час судового засідання щодо зняття з нього санкцій збоку Української асоціації футболу.

"Я виступаю за мир на Батьківщині. Хочу аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир.

Якщо комітет вважає, що моє відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії допоможуть відновити мир – я готовий відмовитися від усього самостійно.

Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій", — сказано в заяві Тимощука, яку опублікував CAS.

Щодо "не дозволю використовувати для політичних маніпуляцій", то наприкінці вересня цього року Анатолій Тимощук передавав свою футболку на аукціон для допомоги Курській області, де продовжує тривати операція ЗСУ.

Нагадаємо, раніше CAS називав причину, чому вирішив задовольнити позов Тимощука проти УАФ щодо позбавлення всіх титулів, тренерської ліцензії та довічного вилучення з реєстру збірних України.