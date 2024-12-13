Україна

Чому суд став на бік зрадника України?

Спортивний арбітражний суд CAS пояснив, чому задовольнив апеляцію анатолія тимощука проти санкцій з боку УАФ.

"Грунтуючись на доказах, які були представлені, неможливо зробити висновок, що тимощук завдав шкоди футболу або Українській асоціації футболу. Це не означає, що такої шкоди не було, але комісією CAS не було встановлено, що УАФ чи український футбол були заплямовані.

Позбавлення титулів з причин, повністю відірваних від часу та обставин, неможливе. Це були титули, виграні на ігровому полі багато років тому без жодних сумнівів. Вони не підлягають позбавленню за існуючих обставин. Не було жодних звинувачень чи обставин, які були б пов'язані із завоюванням цих титулів", – йдеться у заяві CAS.

Нагадаємо, УАФ позбавила тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з реєстру збірних України. У середині листопада з'явилася інформація, що він виграв апеляцію.

Додамо, що тимощук після початку повномасштабного вторгнення не засудив дії росії. Він залишився працювати тренером у зеніті. Також нещодавно він передав футболку для допомоги Курській області.