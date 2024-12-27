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Іспанець заслужено отримав свою винагороду.

Вінгера Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля визнали найкращим молодим гравцем 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

Конкурентами 17-річного іспанця були наступні футболісти: Пау Кубарсі (збірна Іспанії, Барселона), Алехандро Гарначо (збірна Аргентини, Манчестер Юнайтед), Арда Гюлер (збірна Туреччини, Реал Мадрид), Коббі Мейну (збірна Англії, Манчестер Юнайтед), Савіо (збірна Бразилії, Манчестер Сіті/Жирона), Кенан Їлдиз (збірна Туреччини, Ювентус).

У 2024 році Ламін Ямаль забив 13 голів та віддав 24 результативні передачі у всіх турнірах за клуб та збірну Іспанії. У складі національної команди 17-річний футболіст став чемпіоном Європи.